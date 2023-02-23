Глава МЭА Бирол заявил, что Европа еще не выиграла «энергетическую битву» с РФ

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа еще не одержала победу в энергетической битве с Россией. Об этом он рассказал газете Financial Times.

«Россия разыграла энергетическую карту и не выиграла... Но было бы слишком сильно утверждать, что Европа уже выиграла энергетическую битву», — отметил Бирол.

По словам главы МЭА, в этом году европейским странам помогла теплая погода. Но следующая зима для Евросоюза может оказаться более сложной в случае, если на континенте установится более холодная погода. Поэтому, подчеркнул Бирол, Европе не стоит быть слишком самонадеянной, и время для активизации усилий для зимы 2023 года наступило уже сейчас.

Ранее сообщалось, что «Газпром» восстановил прокачку газа через Украину до показателя 2022 года. Объем газа, поставляемого «Газпромом» через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», вырос на 4,2% по сравнению с 21 февраля и достиг 42,1 млн куб. м.