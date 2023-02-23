Немецкая Wintershall Dea списала долю в «Северном потоке» после повреждений в сентябре

Немецкая компания Wintershall Dea окончательно списала свою долю в «Северном потоке» после того, как произошло ЧП на газопроводе. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с геополитической ситуацией невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», — отметили в отчете.

Nord Stream AG – собственник «Северного потока». При этом долями в проекте владеют »Газпром международные проекты» (51%), Wintershall Dea AG и PEG Infrastruktur AG (E.ON) (по 15,5%), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie (по 9%).

Происшествия на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция заявили, что велика вероятность диверсии. В свою очередь оператор Nord Stream AG сообщал, что происшествие беспрецедентно по своим масштабам и оценить сроки ремонта невозможно.

17 января «Интерфакс» сообщил, что германская Wintershall Dea вслед за решением президента и правительства РФ о введении регулируемых цен на продукцию и услуги совместных предприятий, которое она назвала «экономической экспроприацией», объявила о намерении покинуть Россию.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпрому» до 1 октября 2023 года запрещается покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.