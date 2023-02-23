Reuters: Индия собирается выступить против обсуждения антироссийских санкций на G20

Индия не хочет на встрече G20 в каком-либо виде обсуждать санкции против России, так как они, на самом деле, навредили мировой экономике. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на шесть индийских высокопоставленных чиновников из правительства.

«Существующие санкции против России оказали негативное влияние на мир. Ни обсуждать, ни поддерживать дополнительные ограничительные меры Нью-Дели не заинтересовано», — отметил один из индийских чиновников.

В публикации указали, что Индия не хочет обсуждений антироссийских санкций, пока Россия председательствует в клубе. При этом один из источников агентства добавил, что санкции не должны быть основной темой G20, так как раньше встречи использовались для обсуждения роста экономик.

13 февраля российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что Запад во главе с США пытался заставить Нью-Дели стать частью кампании против России. По его словам, для этих целей западные государства использовали различные инструменты, но индийская сторона не изменила свою позицию.