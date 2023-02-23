Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Росстат: инфляция в России с 14 по 20 февраля замедлилась до 0,06%

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

С 14 по 20 февраля инфляция в России составила 0,06% после 0,18% с 7 по 13 февраля 2023 года, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Росстат.

В публикации говорится, что недельный рост цен стал минимальным с середины декабря, тогда с 13 по 19 декабря цены прибавили 0,02%. В тот период низкая динамика объяснялась падением тарифов на перелет в самолете сразу на 9,1%.

С начала февраля к 20 числу цены выросли на 0,46%, с начала года — на 1,30%.

Согласно данным годовая инфляция в России на 20 февраля замедлилась до 11,54% с 11,80% на 13 февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря.

Ведомство в своем обзоре отметило, что основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста стоимости плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.

Из прогноза министерства экономического развития следует, что инфляция в 2023 году составит 5,5%. В апреле ведомство планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению Путина минимальный размер оплаты труда проиндексируют дополнительно на 10%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть