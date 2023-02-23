Росстат: инфляция в России с 14 по 20 февраля замедлилась до 0,06%

С 14 по 20 февраля инфляция в России составила 0,06% после 0,18% с 7 по 13 февраля 2023 года, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Росстат.

В публикации говорится, что недельный рост цен стал минимальным с середины декабря, тогда с 13 по 19 декабря цены прибавили 0,02%. В тот период низкая динамика объяснялась падением тарифов на перелет в самолете сразу на 9,1%.

С начала февраля к 20 числу цены выросли на 0,46%, с начала года — на 1,30%.

Согласно данным годовая инфляция в России на 20 февраля замедлилась до 11,54% с 11,80% на 13 февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря.

Ведомство в своем обзоре отметило, что основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста стоимости плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.

Из прогноза министерства экономического развития следует, что инфляция в 2023 году составит 5,5%. В апреле ведомство планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению Путина минимальный размер оплаты труда проиндексируют дополнительно на 10%.