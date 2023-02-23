Минпромторг предложил запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран с 1 июня

Минпромторг РФ предложил запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении указывается, что проект постановления уже подготовлен. Он подразумевает поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регламентирующего уровень безопасности транспортных средств в РФ.

Минпромторг также предлагает вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин на территории России с 1 ноября.

Предусматривается обязательная установка на все ввозимые в страну автомобили устройств вызова экстренных оперативных служб. Эти устройства должны работать через ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту для перепродажи другим компаниям, которые занимаются реализацией машин. В качестве примера приводится ввоз в Россию более 850 Volkswagen Bora китайского производства. Весной этого года ожидается очередная партия Volkswagen Bora, а также Tayron и Talagon, Voyah Dreamer, Toyota Camry, FAW B70, Jetta VA3, Hongqi H9 и Hongqi ES9.