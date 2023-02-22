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В Банке России рассказали о потерях кредитных организаций из-за хакерских атак в 2022 году

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Российские кредитные организации не понесли существенных потерь, несмотря на существенный рост хакерских атак на инфраструктуру таких учреждений в 2022 году. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение неназванного представителя Центробанка России.

По словам собеседника издания, в стране выявили единичные случаи хищений денег у банков из-за уязвимостей объектов информатизации и несовершенства бизнес-процессов.

«Конечно, потери есть, но они некрупные и никак не сказываются на финансовой устойчивости (банков)», — отмечала председатель регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах».

По данным международной компании в сфере информационной безопасности Group-IB, которые привела газета, в стране практически прекратились целевые атаки на банковские структуры с выводом денег через сеть банкоматов, карточный процессинг или межбанковскую систему совершения платежей SWIFT, но фишинг находится на опасно высоком уровне. Речь о мошенниках, которые пытаются получить доступ к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

На прошлой неделе в пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что в январе 2023 года защитные решения компании предотвратили 151 тыс. попыток россиян перейти на фишинговые сайты, мимикрирующие под Telegram.

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