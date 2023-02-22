Путин разрешил американской Emerson продать российский бизнес компании из Челябинска

Президент России Владимир Путин разрешил челябинскому ООО «Метран холдинг» купить у двух структур американской инжиниринговой корпорации Emerson Electric Co. акции производителя средств автоматизации технологических процессов АО «Промышленная группа «Метран». Информацию об этом опубликовали на портале правовой информации.

«Метран холдинг» купит у голландской Тranmet Holdings В.V. 178 обыкновенных акций челябинского АО и еще одну его обыкновенную акцию — у британской Тranmet Holdings Ltd. Речь о продаже челябинского завода «Метран».

Кроме того, президент России позволил челябинской компании приобрести у Emerson Electric Niderland B.V. 100% уставного капитала ООО «Эмерсон», которое занимается торговлей и обслуживанием электротехнического оборудования.

В первой половине мая пресс-служба Emerson Electric Co. сообщила о своем решении прекратить ведение бизнеса на территории России.

Ранее 22 февраля голландский пивоваренный концерн Heineken пообещал полностью покинуть российский рынок в первой половине 2023 года.