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Концерн Heineken объяснил продолжение своей работы на территории России

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Artur Widak/Global Look Press

Голландский пивоваренный концерн Heineken объяснил продолжение своей работы на территории России поиском покупателя на свои российские активы. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Как отметили в концерне, Heineken «прилагает все усилия для поиска надлежащего покупателя в крайне трудных условиях» и рассчитывает найти его до конца первого полугодия 2023 года. Объем потерь компании может достигнуть €300 млн.

Так производитель пива прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что концерн нарушил свои обещания уйти из России, которые дал в марте 2022 года.

В первой половине августа в Heineken сообщили о планах достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году. Стоимость своих активов в России компания на тот момент оценила в €475 млн.

Затем в октябре в Heineken рассказали о намерении достичь соглашения о передаче своего российского бизнеса в январе — марте 2023 года.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что AB InBev Efes и «Балтика» снизили выпуск продукции по итогам 2022 года в России, а Heineken сохранила прошлогодние объемы.

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