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Путин допустил, что цель в $200 млрд торгового оборота России и Китая будет достигнута досрочно

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Россия и Китай досрочно достигнут цели в $200 млрд торгового оборота. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР, членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

«Мы ставили перед собой цель достичь в 2024 году уровня (товарооборота в) $200 млрд. В прошлом году это было уже $185 млрд, есть все основания полагать, что мы наших целей по уровню торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали», — сказал российский лидер.

Президент России подчеркнул, что рост торгового оборота стран важен и для Москвы, и для Пекина.

Ранее 22 февраля сообщалось, что Путин и Ван И начали переговоры в Москве. В ходе встречи российский лидер попросил Ван И передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, которого назвал своим другом.

До этого в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге рассказал о планируемой встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что главы государств сохраняют тесный диалог и по мере того, как будут проявляться очертания и сроки будущей встречи, Кремль проинформирует об этом.

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