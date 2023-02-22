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В Албании полицейские задержали танкер, перевозивший, вероятно, нефть из РФ

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Issei Kato/Reuters

Сотрудники полиции Албании задержали танкер под либерийским флагом, который, по утверждению местных властей, осуществлял перевозку российской нефти, нарушая введенные ЕС и Соединенными Штатами санкции. об этом сообщается на сайте национальной полиции.

«Полицейская операция «Эмбарго» была проведена на основе данных полицейской разведки <...>, согласно которым танкер под либерийским флагом должен был перевозить большое количество нефти», — информировали стражи порядка.

Как пояснили в ведомстве, есть подозрения о вывозе партии нефти из стран, в отношении которых действует эмбарго, в частности, РФ.

«Судно вышло из Азербайджана и, как утверждается, затем было загружено нефтью с другого судна в порту Каламата в Греции», — добавили правоохранители.

Предварительно, объем груза полиция оценивается в 22,5 тыс. т.

Подробностей, касающихся названия танкера, владельцах судна и груза, пока нет.

Ранее в FT сообщили, что иранские «танкеры-призраки» втрое нарастили перевозки российской нефти.

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