Politico: премьер Венгрии Орбан потребовал снять санкции с четырех россиян

Венгрия блокирует усиление санкций против родственников российских бизнесменов, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан потребовал снять санкции с четырех россиян, иначе Будапешт заблокирует продление санкций Евросоюза. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на информированных дипломатов.

«Венгерский (премьер. — «Газета.Ru») Виктор Орбан снова угрожает наложить вето на продление санкций ЕС, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев, потому что он хочет, чтобы четыре человека были исключены из списка», — пишет издание, ссылаясь на информацию от трех дипломатов.

Отмечается, что ЕС готов уступить требованиям Орбана и снять санкции с четырех человек. Их имена не раскрываются.

Также сообщается, что Будапешт выступает против предложения продлевать антироссийские санкции сразу на 12 месяцев вместо 6 месяцев, как сейчас.

Ранее издание Politico написало, что постоянные представители стран Европейского союза 22 февраля обсудят идею увеличить срок продления санкций в отношении РФ с шести до девяти месяцев.

ЕС намерен ввести десятый пакет антироссийских санкций к 24 февраля.