Криптобиржа Coinbase отчиталась о чистом убытке в размере $2,6 млрд в 2022 году

Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase отчиталась о чистом убытке за четвертый квартал (октябрь — декабрь) 2022 года в размере $557 млн, а за весь прошлый год потери составили $2,625 млрд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба торговой площадки.

Для сравнения — за весь 2021 год чистая прибыль Coinbase составила $3,624 млрд, с октября по декабрь 2021 года — $840 млн.

Чистый убыток фиксируют в случае, когда общие расходы (включая налоги, сборы, проценты по кредитам и амортизацию) превышают доход за данный период времени.

Годовой доход Coinbase снизился на 57%. За весь прошлый год торговая площадка заработала $3,1 млрд, что более чем в два раза меньше $7,3 млрд, полученных в 2021 году.

В первой половине февраля пресс-служба Coinbase Global сообщила, что торговая площадка уволит 20% сотрудников (порядка 950 человек) в связи с усилением кризиса в отрасли. Одним из факторов такого решения стало банкротство торговой площадки FTX.

На прошлой неделе в Coinbase рассказали о прекращении своей деятельности на территории Японии вслед за конкурирующей биржей Kraken.