Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Криптобиржа Coinbase отчиталась о чистом убытке в размере $2,6 млрд в 2022 году

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase отчиталась о чистом убытке за четвертый квартал (октябрь — декабрь) 2022 года в размере $557 млн, а за весь прошлый год потери составили $2,625 млрд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба торговой площадки.

Для сравнения — за весь 2021 год чистая прибыль Coinbase составила $3,624 млрд, с октября по декабрь 2021 года — $840 млн.

Чистый убыток фиксируют в случае, когда общие расходы (включая налоги, сборы, проценты по кредитам и амортизацию) превышают доход за данный период времени.

Годовой доход Coinbase снизился на 57%. За весь прошлый год торговая площадка заработала $3,1 млрд, что более чем в два раза меньше $7,3 млрд, полученных в 2021 году.

В первой половине февраля пресс-служба Coinbase Global сообщила, что торговая площадка уволит 20% сотрудников (порядка 950 человек) в связи с усилением кризиса в отрасли. Одним из факторов такого решения стало банкротство торговой площадки FTX.

На прошлой неделе в Coinbase рассказали о прекращении своей деятельности на территории Японии вслед за конкурирующей биржей Kraken.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть