Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: Швеции угрожает рецессия в 2023 году

Базовая инфляция в Швеции продолжила свой рост в январе, усилив давление на Центральный банк страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Статистического бюро Швеции, базовый показатель инфляции, не учитывающий затраты на электроэнергию и влияние изменений процентных ставок, увеличился на 8,7% в январе по сравнению с прошлым годом, что выше прогнозируемых экономистами 8,2%.

Тревожные темпы роста цен значительно усложнят политику Центрального банка Швеции, который пытается справиться с высокой инфляцией на фоне ослабления кроны и самых мрачных экономических перспектив среди всех государств ЕС, приводит текст публикации ФАН.

Быстро растущие процентные ставки уже сказываются на росте состоянии экономики. Согласно прогнозам Еврокомиссии, Швеция может стать единственной страной в ЕС, которая закончит 2023 год со снижением ВВП.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть