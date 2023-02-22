Bloomberg: Швеции угрожает рецессия в 2023 году

Базовая инфляция в Швеции продолжила свой рост в январе, усилив давление на Центральный банк страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Статистического бюро Швеции, базовый показатель инфляции, не учитывающий затраты на электроэнергию и влияние изменений процентных ставок, увеличился на 8,7% в январе по сравнению с прошлым годом, что выше прогнозируемых экономистами 8,2%.

Тревожные темпы роста цен значительно усложнят политику Центрального банка Швеции, который пытается справиться с высокой инфляцией на фоне ослабления кроны и самых мрачных экономических перспектив среди всех государств ЕС, приводит текст публикации ФАН.

Быстро растущие процентные ставки уже сказываются на росте состоянии экономики. Согласно прогнозам Еврокомиссии, Швеция может стать единственной страной в ЕС, которая закончит 2023 год со снижением ВВП.