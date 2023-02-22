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Банк Ирака начнет регулировать внешнюю торговлю с Китаем в юанях

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Depositphotos

Центральный банк Ирака начнет регулировать внешнюю торговлю с Китаем в юанях, написало агентство Reuters лкой на сообщение пресс-службы регулятора.

Таким образом Банк Ирака принимает меры для компенсации нехватки доллара на местном рынке. Ранее в январе, как написало агентство, иракское правительство установило обменный курс на уровне 1300 динаров за американский доллар.

В первой половине декабря председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил лидерам арабских стран перейти на торговлю нефтью в юанях.

Как сообщило тогда агентство Reuters со ссылкой на источник в Саудовской Аравии, в качестве платформы для расчета в национальных валютах за поставки сырья может стать Шанхайская нефтяная и национальная газовая биржа.

Затем агентство Anadolu сообщило, что Китай и страны Персидского залива договорились совершать расчеты при оплате нефти и газа в юанях. Китай, который является второй по величине экономикой мира, хочет таким образом приблизиться к экономической мощи США.

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