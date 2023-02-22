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«Газпром» восстановил прокачку газа через Украину до показателя 2022 года

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Global Look Press

Объем газа, поставляемого «Газпромом» через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», вырос на 4,2% по сравнению с 21 февраля и достиг 42,1 млн куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, Украина отклонила заявку на транзит газа через станцию «Сохрановка».

Днем ранее объем прокачки составил 40,4 млн куб. м — максимальный с 4 января показатель.

В мае 2022 года Украина отказалась возобновлять прокачку газа через пункт «Сохрановка», расположенный в Луганской народной республике, до тех пор, пока не вернет контроль над регионом. Через эту станцию шла треть поставок российского газа в Европу.

После инцидентов на «Северных потоках» транзитная ветка через Украину осталась единственным маршрутом поставок российского газа в Европу. Поставки газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции, Южной и Юго-Восточной Европы.

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