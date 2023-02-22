«Аквалайф ресурс» может стать владельцем российского актива производителя чипсов Pringles

Компания «Аквалайф ресурс» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о получении предварительного согласия на покупку российского подразделения американская компания Kellogg. Об этом сообщается в материалах ведомства, передает «Интерфакс».

«В ФАС России на рассмотрении находится ходатайство АО «Аквалайф ресурс» о даче предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Келлог рус», — отметили в публикации.

По данным ЕГРЮЛ, «Аквалайф ресурс» владеет ООО «Технологии управления» (Московская область, Черноголовка). В свою очередь, данная компания владеет такими организациями как «Аквалайф», «Глобал снек», «Детское питание», кондитерской фабрикой «Алтай» и прочими предприятиями.

22 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков кондитерских изделий писала, что американская компания Kellogg, которая производила чипсы под торговой маркой Pringles, договорилась о продаже российского бизнеса группе компаний «Черноголовка».

Компания Kellogg была основана в США в 1906 году. С тех пор фирма стала одним из крупнейших производителей готовых завтраков на глобальном рынке и вторым игроком на рынке печенья, крекеров и соленых снеков.

На российском рынке компания присутствует с 2008 года. В настоящее время Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом «Любятово». По итогам прошлого года выручка производителя на российском рынке увеличилась на 13%, до 13,96 млрд руб.