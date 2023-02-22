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В Минэнерго Казахстана заявили, что направят первую партию нефти в ФРГ в ближайшие дни

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Максим Богодвид/РИА Новости

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что государство намерено начать отгрузку первой партии нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

«Тендеры самого грузоотправителя проведены. Вчера сказали, что закончили. Теперь должны «маршрутки» подать по прокачке. Осталась техническая работа. Думаю, что в ближайшие дни начнется отгрузка нефти», — сказал Акчулаков.

17 февраля агентство Reuters сообщало, что Казахстан в марте поставит 100 тыс. тонн нефти через нефтепровод «Дружба» в Германию. Отмечается, что нефть поступит через НПЗ Schwedt после согласования коммерческих и юридических условий со всеми вовлеченными сторонами, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

До этого вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов заявлял, что казахстанская сторона пока не отправила в Германию первую партию из 20 тыс. тонн нефти.

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