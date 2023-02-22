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Церковь мормонов в США была оштрафована из-за сокрытия инвестпортфеля на $100 млрд

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AP Photo

Церковь мормонов оштрафовали за использование подставных компаний, которые были использованы для сокрытия инвестиционного портфеля на сумму около $100 млрд. Об этом сообщает Independent, ссылаясь на заявление комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

SEC оштрафовала Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (церковь мормонов) за использование подставных компаний для сокрытия размера портфеля, находящегося под контролем церкви. В заявлении SEC говорится, что инвестфонд с ведома церкви решил сделать все возможное, чтобы не раскрывать информацию об инвестициях.

В публикации указали, компания Ensign Peak создала 13 подставных организаций, которые, якобы, имели офисы по всей стране, подавая отчетности в SEC от их имени. В подаваемых документах также было неверно указано, что компании имеют единоличное право инвестирования, хотя все решения велись Ensign Peak.

По данным Independent, в итоге церковь согласилась выплатить $1 млн в виде штрафа, а инвестиционная компания Ensign Peak выплатит еще $4 млн.

В начале декабря Британское Управление по финансовому надзору (FCA) оштрафовало испанский банк Santander на £107 млн ($132 млн) за постоянные и серьезные нарушения в борьбе с отмыванием средств.

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