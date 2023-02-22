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Американский экономист уличил Вашингтон во враждебном отношении к «Северным потокам»

Экономист Джеффри Сакс: США с враждебностью и неприязнью относятся к «Северным потокам»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о враждебном отношении США к «Северным потокам». Об этом пишет газета «Известия».

Он отметил, что подтверждением этого отношения служат заявления американских властей, озвученные после взрывов на газопроводах. По его словам, в выступлениях чиновников есть враждебность и неприязнь к «Северным потокам».

Кроме того, Сакс отреагировал на отчет американского журналиста Сеймура Херша, обвинившего США в причастности к диверсии на газопроводах.

Экономист заявил, что данный материал является единственным отчетом о произошедшем. Он также упомянул о том, что расследование раскритиковали в Белом доме, но никаких разъяснений не представили.

В начале февраля Херш опубликовал статью-расследование, в которой обвинил США и Норвегию в организации и осуществлении диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что США ни прямо, ни косвенно не причастны к диверсии на газопроводах системы «Северный поток».

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