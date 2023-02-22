В СФ предлагают Минфину увеличить верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 млн рублей

Комитет Совета Федерации Российской Федерации по экономической политике предлагает Министерству финансов РФ поднять верхний порог возможного объема микрокредитов для малых и средних предпринимателей с 5 млн до 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, адресованного руководителю Минфина Антону Силуанову.

В документе, подписанным главой комитета СФ Андреем Кутеповым, отмечается, что стоимость кредитных ресурсов является проблемным вопросом для дальнейшего ведения и развития субъектов малого и среднего бизнеса. Там отмечается, что затруднение пополнения оборотных средств и планирование инвестиционной деятельности происходит из-за значительного размера процентной ставки по кредитам коммерческих банков.

«Альтернативой банковским кредитам служат микрозаймы микрокредитных организаций, выдаваемые под минимальные процентные ставки (4–6%)», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что по итогам кризисного 2022 года число клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) выросло на 21,9% в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го и составило 17,3 млн человек. Прирост за 12 месяцев составил 3,1 млн новых заемщиков.