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В СФ предлагают Минфину увеличить верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 млн рублей

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Павел Бедняков/РИА Новости

Комитет Совета Федерации Российской Федерации по экономической политике предлагает Министерству финансов РФ поднять верхний порог возможного объема микрокредитов для малых и средних предпринимателей с 5 млн до 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, адресованного руководителю Минфина Антону Силуанову.

В документе, подписанным главой комитета СФ Андреем Кутеповым, отмечается, что стоимость кредитных ресурсов является проблемным вопросом для дальнейшего ведения и развития субъектов малого и среднего бизнеса. Там отмечается, что затруднение пополнения оборотных средств и планирование инвестиционной деятельности происходит из-за значительного размера процентной ставки по кредитам коммерческих банков.

«Альтернативой банковским кредитам служат микрозаймы микрокредитных организаций, выдаваемые под минимальные процентные ставки (4–6%)», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что по итогам кризисного 2022 года число клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) выросло на 21,9% в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го и составило 17,3 млн человек. Прирост за 12 месяцев составил 3,1 млн новых заемщиков.

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