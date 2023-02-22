Небензя: РФ «с высокой долей вероятности» известны причастные к диверсии на Nord Stream

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России «с высокой долей вероятности» известно не только о причастных к подрыву «Северных потоков», но и о способах этой диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

«Теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод. Данные факты, по сути, позволяют говорить, что случившееся представляет собой применение силы, осуществленное способом, несовместимым с целями ООН», — сказал он.

22 февраля Небензя заявлял, что обсуждения проекта российской резолюции по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Совбезе организации продолжаются.

Ранее он же говорил, что расследование Дании, Швеции и Германии обстоятельств диверсии на «Северном потоке» нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить Соединенные Штаты.

Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что представители западных стран не дали провести инициированное российской стороной заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации вокруг «Северных потоков», в «удобное» для делегации РФ время.