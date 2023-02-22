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Reuters: индийская госкомпания столкнулась с проблемой при покупке российской нефти

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Максим Богодвид/РИА Новости

Индийская государственная компания Hindustan Petroleum столкнулась с проблемой при оплате купленной российской нефти в связи с санкциями западных стран, вступивших в силу 5 декабря 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Он подчеркнул, что многие кредитные организации отказывают проводить платежные операции, чтобы не подвергнуть себя риску попадания под вторичные санкции, которые предусмотрены потолком цен на нефть.

По словам другого собеседника агентства, в текущий момент Hindustan Petroleum ищет альтернативные банковские каналы, чтобы не полагаться на западные или местные финансовые организации, находящиеся под влиянием США.

Ранее стало известно, что экспорт сырой нефти и мазута из Российской Федерации в Китай в январе достиг самого высокого уровня с начала спецоперации на Украине и превысил рекорд 2020 года.

Рост спроса у Китая свидетельствует о том, что восстановление экономики страны ускоряется и это должно оказывать влияние на мировые цены на нефть.

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