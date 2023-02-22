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Небензя: обсуждения российской резолюции по «Северным потокам» в СБ ООН продолжаются

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Brendan McDermid/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обсуждения проекта резолюции РФ по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Совбезе организации продолжаются. Об этом сообщает ТАСС.

«Посмотрим, дайте время», — сказал Небензя.

Он отметил, что первоначальное обсуждение проекта России резолюции по «Северным потокам» показывает, что западные страны не заинтересованы в объективном расследовании взрывов.

«У нас есть большие сомнения по поводу эффективности, транспарентности и беспристрастности расследований, проводимых в настоящее время в ряде национальных юрисдикций», — сказал он.

22 февраля Небензя заявлял, что расследование Дании, Швеции и Германии обстоятельств диверсии на «Северном потоке» нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить Соединенных Штатов.

Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что представители западных стран не дали провести инициированное российской стороной заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации вокруг «Северных потоков», в «удобное» для делегации РФ время.

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