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Небензя: расследованием по «Северному потоку» Дания, Германия и Швеция заметают следы

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Andrew Kelly/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что расследование Дании, Швеции и Германии обстоятельств диверсии на «Северном потоке» нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить Соединенные Штаты. Об этом он сообщил на заседании Совбеза организации, передает РИА Новости.

«Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», — сказал он.

Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что представители западных стран не дали провести инициированное российской стороной заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации вокруг «Северных потоков», в «удобное» для делегации РФ время.

Ранее Дания, Германия и Швеция сообщали, что российские власти были проинформированы о расследованиях взрывов на «Северных потоках».

До этого стало известно, что запланированное на 21 февраля заседание Совета Безопасности ООН касательно инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» перенесено на неопределенный срок.

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