Дания, Швеция, ФРГ заявили, что РФ информировали о расследованиях по «Северным потокам»

Дания, Германия и Швеция заявили, что российские власти были проинформированы о расследованиях взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление представительств трех стран при ООН.

«Российские власти были проинформированы о ведущемся расследовании», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что запланированное на 21 февраля заседание Совета Безопасности ООН касательно инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» перенесено на неопределенный срок.

Как пояснил источник агентства во всемирной организации, сроки проведения встречи обсуждаются.

Отмечается, что сложности при определении даты заседания связаны с активностью в ООН на текущей неделе из-за мероприятий, связанных с годовщиной начала спецоперации РФ на Украине.

Также сообщалось, что заседание по взрывам на трубопроводах пройдет в СБ ООН 21 февраля. Ожидается, что на голосование вынесут российский проект резолюции по расследованию инцидентов.