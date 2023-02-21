Вице-премьер Мантуров допустил «увеличенный» спрос на российских промышленных роботов

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров допустил рост спроса на российских промышленных роботов. Мантуров пояснил, что увеличенный спрос на российское высокотехнологичное оборудование возможно в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина, которое касается налоговых льгот для покупателей такого оборудования. Слова Манутрова передает агентство РИА Новости. Свое поручение Путин озвучил 21 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию.

Мантуров предположил, что в ходе реализации предложения президента отечественные предприятия начнут более активно закупать российское металлообрабатывающее оборудование или промышленных роботов. Это, в свою очередь, позитивно повлияет на проекты модернизации мощностей и будет стимулом для машиностроительных компаний размещать большее количество заказов на производственные решения.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Путин поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования. Президент пояснил, что с 2023 года российские компании могут снизить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. При этом данные затраты учитываются с повышенным коэффициентом в 1,5 раза больше фактических расходов. Президент поручил распространить данные льготы на покупателей отечественного высокотехнологичного оборудования. Перечень такого оборудования и порядок предоставления льгот должен разработать кабмин.