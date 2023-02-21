Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Мантуров допустил «увеличенный» спрос на российских промышленных роботов

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров допустил рост спроса на российских промышленных роботов. Мантуров пояснил, что увеличенный спрос на российское высокотехнологичное оборудование возможно в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина, которое касается налоговых льгот для покупателей такого оборудования. Слова Манутрова передает агентство РИА Новости. Свое поручение Путин озвучил 21 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию.

Мантуров предположил, что в ходе реализации предложения президента отечественные предприятия начнут более активно закупать российское металлообрабатывающее оборудование или промышленных роботов. Это, в свою очередь, позитивно повлияет на проекты модернизации мощностей и будет стимулом для машиностроительных компаний размещать большее количество заказов на производственные решения.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Путин поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования. Президент пояснил, что с 2023 года российские компании могут снизить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. При этом данные затраты учитываются с повышенным коэффициентом в 1,5 раза больше фактических расходов. Президент поручил распространить данные льготы на покупателей отечественного высокотехнологичного оборудования. Перечень такого оборудования и порядок предоставления льгот должен разработать кабмин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть