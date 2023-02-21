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Bloomberg: кризис в сфере недвижимости стал наибольшим препятствием для восстановления экономики КНР

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Bobby Yip/Reuters

Постепенное восстановление экономики Китая после затяжных новогодних каникул по Лунному календарю привело к значительному уплотнению дорожного трафика. За последнее время увеличились потребительские затраты граждан в магазинах и ресторанах, однако устойчивый экономический рост КНР по-прежнему находится под вопросом из-за кризиса в сфере недвижимости, сообщает агентство Bloomberg на данные аналитиков компаний BloombergNEF и Baidu.

«Число людей, пользующихся метро в Пекине, Шанхае, Чунцине и других крупных городах, вернулось к уровню, существовавшему до пандемии, или превысило его. Последние опросы аналитиков показали увеличение количества затрат на рестораны вне дома, покупки в магазинах и офлайн-развлечения. Однако спад в сфере недвижимости является самым большим препятствием для циклического восстановления экономики Китая», — говорится в материале.

В то же время восстановление уровня экономической активности населения Китая по-прежнему остается «однобоким». Местные жители предпочитают тратить относительно небольшие суммы денег и откладывают на потом приобретение дорогостоящих автомобилей, объектов недвижимости. Все это приводит к снижению производства в промышленном и строительном секторах, уточняется в статье.

«Восстановление Китая после коронавирусной пандемии возглавляется такими отраслями, как розничная торговля и сфера услуг, а промышленный сектор по-прежнему остается в подавленном состоянии», — заключается в заметке.

8 февраля издание BoF со ссылкой на доклад аналитиков из Bain & Company сообщило, что китайский рынок предметов роскоши впервые за пять лет сократится на 10%. Это произойдет в связи с последствиями затяжных коронавирусных локдаунов в стране и замедления темпов экономического развития КНР.

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