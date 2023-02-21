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Глава спецслужбы Чехии заявил об угрозе из-за зависимости ЕС от поставок лекарств от КНР

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Depositphotos

Глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделки заявил, что высокая степень зависимости стран ЕС от поставок из КНР лекарственных средств угрожает европейской безопасности и стабильности. Об этом сообщает Euractiv.

Коуделки отметил, что Китай «угрожает европейской безопасности и стабильности на многих уровнях, включая фармацевтическую отрасль».

По его словам, в ЕС даже «не могут себе представить», что бы произошло, если бы КНР перестала производить для стран Европы лекарства.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин готов к укреплению сотрудничества с Евросоюзом. Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время «отношения КНР и ЕС стабильно развиваются».

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