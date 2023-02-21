Макрон призвал нефтяников вновь ввести скидку на топливо для поддержки граждан на фоне роста цен

Агентство РИА Новости сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к местным нефтяным компаниям с призывом вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и стоимости энергоносителей.

«Мы уже делали данный жест, теперь необходимо, чтобы каждый сыграл свою роль. Мы оказываем помощь тем, кто много времени проводит за рулем. Теперь мы постараемся сделать такой жест в отношении дизеля, вот увидите», — цитирует агентство Макрона.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в прошлом году французская энергетическая компания ввела на своих заправках скидку в 20 центов за литр бензина. Дисконт действовал с 1 сентября по 1 ноября 2022 год. Компания ввела его во избежание уплаты налога на сверхприбыль.

2 февраля газета Le Monde со ссылкой на данные исследовательской компанией IRI сообщила, что цены на продукты питания во Франции выросли в среднем на 13,8% в январе 2023 года относительно января 2022 года. Стоимость всех товаров широкого потребления, включая средства гигиены и ухода, выросла на 13,73%. Рост объяснили повышением цен со стороны дистрибьюторов.

В начале января телеканал France 3 сообщил, что во Франции местные жители столкнулись с резким скачком цен на воду из-за увеличения стоимости энергоресурсов.

В тот же период пресс-служба Национального статистического управления Insee опубликовала данные, согласно которым потребительская инфляция во Франции в декабре составила 5,9% в годовом выражении. Отмечалось, что темпы роста потребительских цен в прошлом месяце замедлились относительно 7,1% в ноябре.