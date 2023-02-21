Вице-премьер Чернышенко заявил о росте доходов российских IT-компаний

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о росте доходов российских IT-компаний, передает ТАСС.

По его словам, доходы таких компаний по сравнению с 2021 годом выросли на 35,3% (+ 615,5 млрд руб.), средняя зарплата — на 16,4% (+17,5 тыс. руб.), налоговые поступления — более чем на 27% (+ 104,8 млрд руб.).

Ранее Чернышенко заявил, что свыше 50 тыс. IT-специалистов смогут воспользоваться программой льготной ипотеки, действующей до 2024 года.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве писала, что крупные российские IT-компании предложили властям сделать нулевую ставку по налогу на прибыль, которая действует до 2024 года, бессрочной. По информации издания, в качестве альтернативного варианта на встрече с заместителем главы Минцифры РФ Максимом Паршиным обсуждалось закрепление возврата навсегда ставки в размере 3%.

Летом 2020 года правительство приняло законопроект, по которому налог на прибыль для аккредитованных IT-компаний снижался с 20% до 3%. Это решение было обусловлено в рамках очередного пакета мер поддержки IT-отрасли, однако в том документе не был указан срок действия льготы. Но уже в июле 2022 года президент России Владимир Путин утвердил поправки, по которым налог составил 0% до 2024 года, уточняется в статье.£