Силуанов заявил, что задачи, о которых заявил Путин, профинансируют в полном объеме

Решения, о которых сообщил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, профинансируют в полном объеме. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, написало агентство РИА Новости.

Также, по его словам, для финансирования новых регионов не придется повышать налоги, деньги уже заложили.

Кроме того, министр отметил заинтересованность властей в том, чтобы граждане России могли делать долгосрочные сбережения.

Ранее 21 февраля российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что не менее 85% дорог в крупнейших городах России приведут в нормативное состояние в 2024 году.

Тогда же Путин поручил правительству назначить резерв в целях расширения программы жилищных сертификатов для молодых ученых. Президент напомнил, что в 2022 году дополнительно направили 1 млрд руб. на поддержку программы приобретения жилья для этой категории граждан.

Также российский лидер заявил о необходимости за ближайшие пять лет подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий.