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Путин высказался об уже полученных дипломах о высшем образовании

Путин заявил, что уже полученные дипломы о высшем образовании не подлежат пересмотру

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Первый канал

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дипломы о высшем образовании по действующим программам, которые выпускники вузов уже получили, не подлежат пересмотру в связи с изменением системы образования. Об этом он сказал, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Как отметил глава государства, те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить обучение по действующим программам.

«И также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», — сказал он.

Путин также обратился к Общероссийскому народному фронту (ОНФ) с просьбой взять все вопросы, связанные с изменениями системы высшего образования, на особый контроль.

Ранее Минобрнауки РФ уточнило, в каких случаях украинские дипломы будут признаны в России.

До этого глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что отказ России от Болонской системы образования не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом.

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