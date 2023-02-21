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Путин заявил, что Россия к июню 2023 года экспортирует до 60 млн тонн зерна

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Vincent Mundy/Reuters

Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году отправит на экспорт до 55-60 млн тонн зерна, что когда-то казалось неосуществимым планом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«До конца сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось просто сказкой, неосуществимым абсолютно планом», — сказал Путин.

Всего в этом сезоне, по его словам, российские аграрии собрали рекордные 150 млн тонн зерна, в том числе больше 100 млн тонн пшеницы.

Во второй половине января пресс-служба Росстата сообщила, что сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в России составил 153,8 млн тонн по итогам 2022 года.

Накануне в агентстве финансового мониторинга (АФМ) Казахстана рассказали об обнаружении схемы серого импорта российского зерна для дальнейшего экспорта под видом собственного. По данным ведомства, одна из казахстанских фирм в период с 2021 по 2022 год занималась экспортом зерна из РФ в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму свыше 1 млрд тенге ($2,2 млн).

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