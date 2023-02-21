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S&P Global: уровень деловой активности в еврозоне растет самыми быстрыми за девять месяцев темпами

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Virginia Mayo

В февраля текущего года уровень деловой активности в странах еврозоны вырос самыми быстрыми за последние девять месяцев темпами. Основная активности в последний месяц зимы происходила в секторе услуг, однако общий вклад также внесли промышленные предприятия региона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании S&P Global.

Положительная динамика деловой активности в регионе может снизить риски экономического спада еврозоны по итогам первого квартала текущего года. Росту показателя способствовала в том числе уменьшение темпов роста инфляции в европейских странах, уточняется в статье.

«Лучшие, чем ожидалось, показатели (уровня деловой активности в еврозоне — «Газета.Ru») были обусловлены услугами, в которых наблюдался самый сильный рост с июня. Объем промышленного производства также улучшился, поскольку проблемные места в цепочке поставок еще больше уменьшились. Активность выросла по всему региону, включая Францию и Германию», — заключается в материале.

13 февраля Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза (ЕС) на 2023 год с 0,3% до 0,8%. При этом данный показатель в еврозоне, согласно обновленным данным, должен увеличиться в еще большей степени — на 0,9%. В то же время власти обоих объединений (ЕС и еврозоны) настроены на то, чтобы избежать технической рецессии в текущем году.

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