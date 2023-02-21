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Путин: необходимо в течение пяти лет подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию заявил, что за ближайшие пять лет в стране необходимо подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий для различных профессий.

По словам главы государства, это нужно сделать для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России.

Также Путин предложил с 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%.

Согласно Конституции, президент должен был выступить с посланием еще в 2022 году, но выступление перенесли на 21 февраля, поближе к годовщине начала военной спецоперации на Украине (24 февраля). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Новость дополняется.

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