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Путин призвал богатых россиян понять, что они являются для Запада «второсортными чужаками»

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Сергей Карпухин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, обратился к богатым гражданам страны.

«Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами», — сказал глава государства.

Он отметил, что это «право любого человека».

Однако Путин указал, что пора уже понять, что такие люди «были и останутся» для Запада «второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно».

«И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.

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