Объем поставок российской мебели за границу упал в 2022 году на 39%

Экспорт российской мебели сократился по итогам 2022 года на 39% относительно 2023 года, до 29,5 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР).

Уточняется, что в прошлом году российская сторона продала иностранным государствам 8% всей произведенной мебели. В 2021 году показатель составлял 16%.

По словам президент АМДПР и гендиректора «Первой мебельной» Александра Шестакова, в результате падения объема экспорта российские производители мебели потеряли в 2022 году совокупно около 18 млрд руб.

В ассоциации объяснили ухудшение ситуации с объемом экспортной выручки, в том числе уходом из России шведской торговой сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Компания экспортировала значительную часть производимой на российской территории готовой продукции.

В первой половине февраля министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил президенту России Владимиру Путину включить мебель российского производства в ипотеку при покупке новостроек.