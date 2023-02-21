Французская Engie подала в суд на «Газпром» из-за недопоставок газа

Французская компания Engie инициировала судебное разбирательство в начале IV квартала 2022 года против «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа, сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет компании.

В нем говорится о том, что компания намерена добиться признания невыполнения «Газпромом» обязательств по поставке газа, а также выплаты штрафов по контракту и компенсации убытков, возникших по вине российской компании.

Engie заявила, что «Газпром экспорт» значительно сократила поставки газа в июне 2022 года, а затем в конце лета 2022 года и вовсе сократила поставки в одностороннем порядке «из-за разногласий между сторонами по применению соглашений».

В августе прошлого года «Газпром» остановил поставки газа Engie. В компании заявили, что не получили от французской компании в полном объеме платежи за газ, поставленный ей в июле по действующим контрактам. «Газпром» напомнил о действии указа президента РФ, согласно которому поставка природного газа иностранному покупателю запрещается, если она не была оплачена получателем.