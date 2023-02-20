Центробанк допустил снижение ВВП России на 2,4% в первом квартале 2023 года

Центробанк в докладе о денежно-кредитной политике за февраль этого года спрогнозировал снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России на 2,4% за январь-март 2023 года. Годовая инфляция, по оценке ЦБ, составит 3,9%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 10 февраля сообщила, что, согласно прогнозу Банка России, динамика ВВП перейдет в положительную область в середине 2023 года. Она добавила, что, говоря об оценке ВВП в целом по текущему году, по ее словам, ЦБ дает симметричный диапазон от минус 1 до плюс 1%. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк не видит серьезных негативных изменений и последствий для экономики России.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов допустил, что российская экономика может «выйти в плюс» в этом году. Мнение о росте экономики России по итогам этого года Белоусов выразил, комментируя улучшенный прогноз Международного валютного фонда по этому поводу.

Росстат 20 февраля дал предварительную оценку по ВВП РФ за 2022 год. По оценке ведомства, ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%. В текущих ценах объем российского ВВП в прошедшем году составил 151,4556 трлн рублей.