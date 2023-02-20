Президент Молдавии Санду заявила о новом источнике закупок газа

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна смогла диверсифицировать источники закупок газа. Об этом она сообщила на сессии парламентской ассамблеи «Евронест», передает ТАСС.

«Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника поставок природного газа», — сказала Санду.

Она поблагодарила западных партнеров, которые помогли с финансированием программы фонда энергетической уязвимости. Также она отметила поддержку от Запада для бедных слоев населения.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться в конце 2023.

До этого выдвинутый президентом Молдавии Майей Санду на пост премьер-министра секретарь Высшего совета безопасности Дорин Речан назвал своим главным приоритетом процесс интеграции республики в Европейский союз. Он отметил, что молдавский властям необходимо придать дополнительный импульс этому процессу, гармонизировать законодательство республики с правилами Евросоюза, а также выполнить взятые перед ЕС обязательства.

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом в премьер-министры своего советника по безопасности Дорина Речана. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.