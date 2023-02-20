Экс-президент Польши Валенса пожаловался на быстрое обнищание из-за роста цен в стране

Экс-президент Польши Лех Валенса, который известен по многочисленным высказываниям против России, пожаловался на стремительное обнищание на фоне существенного роста цен в стране. Его слова приводит Super Express.

«Уже много лет пенсия у меня не растет, все индексации проходят как-то мимо меня. <…> Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим недоволен», — отметил Валенса.

По словам бывшего президента Польши, его пенсия превышает 11-13 тыс. злотых чистыми (порядка 182–216 тыс. рублей), что является астрономической суммой для среднего пенсионера. Впрочем, Валенсе этого мало, так как высокая инфляция в Польше съедает все деньги.

19 февраля 2023 года Interia сообщила, что потребительская инфляция в Польше по итогам января инфляция составила рекордные 2,4%. Еврокомиссия отметила, что по динамике роста цен этот показатель возвел страну на европейский инфляционный подиум. В итоге Польша может остаться на нем как минимум до 2024 года. Больше инфляция в Польше была только в марте — 3,3% — после начала спецоперации России на Украине.

Летом 2022 года Лех Валенса предложил «сократить Россию» до 50 млн человек.