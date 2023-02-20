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MMI: расходы бюджета России в феврале ускорились до 113 млрд рублей в сутки

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Телеграм-канал MMI сообщил, что по данным на середину февраля 2023 года расходы бюджета России с начала года достигли 4,92 трлн рублей, а доходы — 951 млрд рублей. Это формирует дефицит в размере почти 4 трлн рублей. MMI ссылается на оперативные данные единого портала бюджета.

Годовой план по дефициту бюджета составляет 2,9 трлн рублей, или 2% валового внутреннего продукта (ВВП) России. Об этом ранее заявлял министр финансов Антон Силуанов.

Как говорится в посте MMI, в январе бюджет тратил в среднем 100,5 млрд рублей в день, в феврале ежедневные расходы увеличились до 113 млрд рублей. При уменьшении уровня ежедневных расходов до 100 млрд рублей и исполнении плана по доходам в конце этого года дефицит может оказаться выше 10 трлн рублей, говорится в посте.

При этом аналитики считают, что говорить о ситуации с доходами бюджета России пока рано, вывод можно будет делать не ранее, чем по итогам квартала.

Впрочем, ранее Центробанк отмечал, что повышенные расходы бюджета – это один из главных факторов, который может привести к ужесточению денежно-кредитной политики регулятора и повышению ключевой ставки с действующего уровня 7,5% годовых.

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