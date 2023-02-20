Bloomberg: Китай получит все больше контроля над рынком СПГ на фоне роста глобального спроса

За последнее время Китай заметно укрепил свое влияние на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ). В среднесрочной перспективе значение КНР для мирового энергорынка будет только усиливаться на фоне роста спроса и превращения Пекина в ключевого импортного посредника, сообщает агентство Bloomberg.

«Китайские компании заключают большинство соглашений о покупке СПГ в любой стране и все чаще становятся ключевыми импортными посредниками в секторе. На компании из КНР приходится примерно 15% всех контрактов, которые начнут поставлять СПГ до 2027 года. Эта тенденция будет усиливаться», — говорится в материале.

Последнее объясняется тем, что все большее число компаний стремятся заключить более долгосрочные соглашения на фоне усиления энергетического кризиса и постепенного восстановления топливного спроса. Эти контракты фактически дадут китайским трейдерам контроль над топливным рынком «на десятилетия вперед», заключается в статье.

17 февраля аналитики международной нефтегазовой компании Shell представили результаты обзора глобального энергетического рынка, согласно которым мировой газовый рынок в ближайшее время будет находиться под давлением. В условиях ограниченного ввода новых мощностей Китай и Европа будут бороться за доступные объемы сжиженного природного газа (СПГ).