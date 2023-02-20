Bloomberg: в середине февраля РФ нарастила экспорт нефти на 26% вопреки планам по сокращению добычи

В период с 10 по 17 февраля 2023 года Россия нарастила объемы экспорта нефти до 3,6 млн баррелей в сутки. Это произошло вопреки планам вице-премьера Александра Новака по сокращению добычи сырья на внутреннем рынке на 500 тыс. баррелей в день в марте текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

«Экспорт российской нефти растет, несмотря на предстоящее сокращение добычи <....> На прошлой неделе Москва вывезла в зарубежные страны 3,6 миллиона баррелей в день из своих портов. Прирост в сравнении с предыдущими периодами составил 26%. Объемы поставок выросли до многонедельных максимумов со всех терминалов на Балтике, Черном море, в Арктике и на Тихом океане», — говорится в материале.

Столь резкий скачок нефтяного экспорта может говорить о том, что решение о сокращении добычи в России в марте 2023 года могло не носить «вынужденный» характер, как предполагали некоторые зарубежные аналитики. При этом Москва стала в меньшей степени зависеть от использования европейских судов — все чаще РФ прибегает к услугам так называемого «теневого» флота, заключается в статье.

19 февраля газета Express сообщила, что Россия по-прежнему зарабатывает миллиарды долларов на экспорте нефти, несмотря на ужесточение сырьевых санкций со стороны Евросоюза (ЕС). При этом за последнее время на внутреннем рынке страны стали постепенно восстанавливаться объемы добычи данного ресурса.