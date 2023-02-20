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Зампред Центробанка Руслан Вестеровский перейдет на работу в Сбербанк

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Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель председателя Центрального Банка России Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает свою должность и переходит на работу в Сбербанк. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

«Руслан Вестеровский будет работать в Сбербанке в должности старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием», — говорится в сообщении Сбербанка.

Отмечается, что под руководством Вестеровского блоку предстоит формирование лучшего инвестиционного предложения с использованием передовых технологий и портфельного подхода к управлению капиталом. Также в его задачи будет входить разработка удобных сервисов персонализированных финансовых советов.

При этом занимавший должность руководителя блока «Управление благосостоянием» Игорь Кобзарь, займет должность вице-президента и продолжит работать генеральным директором «Сбербанк страхование жизни».

В декабре 2022 году Сбер получил сразу три награды премии Wealth Navigator Awards 2022, сообщает пресс-служба компании.

Летом 2022 года СберСтрахование жизни запустила новую программу «Управляемый капитал», которая объединяет страхование жизни и вложения в паевые инвестиционные фонды (принцип unit-linked). Клиенты уже вложили в программу 7 млрд рублей.

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