В Польше сообщили, что обвал рынка яблок в стране связан с запретом на их экспорт в Россию

Президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский в беседе с порталом Interia заявил, что рынок яблок в Польше уже «рухнул», и это связано с запретом на поставку фруктов в Россию. Эксперт уточнил, что ранее Польша поставляла в РФ «миллионы тонн» яблок, а экспорт в другие страны не смог компенсировать потерю российского рынка для страны. Слова Малишевского передает издание «ИноСМИ».

Малишевский уточнил, что в этой ситуации польские аграрии, которые занимаются выращиванием яблок, уже все чаще принимают решение о корчевании яблочных деревьев. Президент союза подчеркнул, что местные садоводы не в состоянии решить проблему и надеются на помощь властей Польши и Евросоюза.

По словам эксперта, польские садоводческие фермы оснащены хорошим оборудованием, также хорошо оснащены и транспортные, и логистические компании страны. А у польских садоводов хорошие знания и опыт, отметил Малишевский.

30 января этого года «Газета.Ru» сообщала, что в Польше возник переизбыток яблок – традиционного продукта для экспорта этой страны. «Из-за антироссийских санкций Варшава потеряла значительную долю рынка сбыта», — следует из доклада Польши, Румынии, Болгарии. Венгрии, Чехии и Словакии , который опубликован на сайте Европейского совета. Причина — в сотни и тысячи раз выросший импорт украинской сельхозпродукции, которой Евросоюз дал «зеленый свет», говорилось в статье.