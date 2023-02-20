«Ъ»: цены на сжиженные углеводородные газы в России упали за год в 9,6 раза — до 2,4 тыс. за тонну

В период с февраля 2022-го по текущий месяц биржевая стоимость тонны сжиженных углеводородных газов (СУГ) на российском рынке снизилась почти в десять раз (в 9,6 раза) и составила 2,4 тыс. рублей. Этот показатель стал абсолютным минимумом для торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты.

«Оптовые цены на сжиженные углеводородные газы в России к середине февраля в годовом исчислении снизились в 9,6 раза, до 2,4 тыс. руб. за 1 тонну, что является историческим минимумом за всю историю торгов на СПбМТСБ», — говорится в материале.

При этом за последнее время котировки данного вида топлива демонстрировали высокую волатильность, показывая резкий рост. Так, к середине текущего месяца оптовая стоимость пропан-бутана вернулась к отметке 3,6 тыс. руб. за тонну. Однако и этот показатель сильно не дотягивает до значений аналогичного периода 2022-го, уточняется в статье.

«По состоянию на 17 февраля, цены на пропан-бутан в 6,4 раза ниже показателей аналогичного периода 2022 года. По отношению к предыдущему дню рост составил почти 15%, к началу месяца котировки выросли примерно на 26%», — заключается в заметке.

24 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что к концу января 2023 года стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала до исторического минимума в 2,9 тыс. руб. за тонну. Показатель снизился на 11%. Та же тенденция коснулась и бензина с дизельным топливом. Причиной спада стало ожидание трейдеров вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты.