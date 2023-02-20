«Укрэнерго»: импорт электроэнергии на Украине стремится к нулю

Импорт электроэнергии на Украине приближается к нулю из-за стабилизации ситуации в энергосистеме. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

«Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и на данный момент не прогнозируется... Импорт электроэнергии незначительный и приближается к нулевым значениям из-за стабилизации электроснабжения в стране», — говорится в сообщении энергетической компании.

При этом «Укрэнерго» сообщило, что потребление электроэнергии в стране постепенно возрастает. На Украине начали работать все виды электростанций, а лимиты потребления для областей не вводились.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что гражданам страны «рано расслабляться», несмотря на прекращение отключений света. По его словам, ремонт энергооборудования займет много месяцев и в ряде регионов иногда будут отключать электроэнергию.

До этого в украинской энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что в стране растет потребление электроэнергии ввиду похолодания, сохраняется нехватка мощности в системе.