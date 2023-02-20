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Титов сообщил, что бизнес ждет объявления курса на свободу предпринимательства

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Предприниматели рассчитывают на получение большей свободы в своей работе, недвусмысленный сигнал о чем ожидают от послания президента России Владимира Путина. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на заявление бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе», — сказал Титов.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию уделит особое внимание теме специальной военной операции (СВО) на Украине.

На прошлой неделе официальный представитель Кремля назвал формальностью отведения часа федеральными каналами на трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Российские телеканалы покажут послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 12:00 21 февраля.

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