В Казахстане обнаружили схему серого импорта зерна из РФ

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана обнаружило схему серого импорта российского зерна для дальнейшего экспорта под видом собственного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Казахстана выявлена департаментом АФМ», — указывается в сообщении.

По данным ведомства, одна из казахстанских фирм в период с 2021 по 2022 год занималась экспортом зерна из РФ в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму свыше 1 млрд тенге ($2,2 млн). При этом компания пользовалась «липовыми» счетами-фактурами, якобы подтверждающих казахстанское происхождение зерна, что позволяло не платить транзитный налог и причинило ущерб перевозчику на сумму порядка 150 млн тенге ($337 тыс.).

В настоящее время идет досудебное расследование дела, указали в агентстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы отраслевых аналитиков сообщала, что в 2023 году вывоз российской пшеницы на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах.