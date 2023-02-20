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В Казахстане обнаружили схему серого импорта зерна из РФ

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана обнаружило схему серого импорта российского зерна для дальнейшего экспорта под видом собственного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Казахстана выявлена департаментом АФМ», — указывается в сообщении.

По данным ведомства, одна из казахстанских фирм в период с 2021 по 2022 год занималась экспортом зерна из РФ в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму свыше 1 млрд тенге ($2,2 млн). При этом компания пользовалась «липовыми» счетами-фактурами, якобы подтверждающих казахстанское происхождение зерна, что позволяло не платить транзитный налог и причинило ущерб перевозчику на сумму порядка 150 млн тенге ($337 тыс.).

В настоящее время идет досудебное расследование дела, указали в агентстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы отраслевых аналитиков сообщала, что в 2023 году вывоз российской пшеницы на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах.

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